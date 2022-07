Já é possível adquirir casas em Portugal com NFT

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A Prometheus Internacional, que em 2021 transacionou em Portugal as primeiras moradias (na Madeira), trocadas por criptomoedas, tem agora um novo projeto que volta a cruzar o mundo cripto com o imobiliário, permitindo a aquisição de moradias de luxo com "non-fungible tokens" (NFT).No âmbito desta nova iniciativa, a Prometheus está a desenvolver um projeto designado "The Royal Blockhouse", que criou em conjunto com "influencers" europeus e especialistas ...