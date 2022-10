Kim Kardashian vai pagar 1,26 milhões de dólares num acordo com o supervisor dos mercados financeiros dos Estados Unidos, a SEC. A decisão anunciada esta segunda-feira segue-se às acusações de que a "influencer" promoveu uma criptomoeda sem clarificar que era paga pela publicidade em questão.Segundo a SEC, Kim Kardashian terá recebido 250 mil dólares por uma publicação na rede social Instagram sobre tokens EMAX, um criptoativo oferecido pela EthereumMax. “Isto não é um conselho financeiro, apenas o que os meus amigos me disseram acerca da moeda ethereum max”, partilhou Kim Kardashian, em junho, numa história do Instagram.

Nas duas semanas seguintes à publicação, o ethereum max valorizou 1.370%. Mas acabou por ser um tiro no pé. Os alarmes soaram e os reguladores caíram-lhe em cima. Não só se especulou que a socialite norte-americana teria feito confusão entre a ethereum max e a ethereum, a segunda criptomoeda mais conhecida do mundo (a seguir à bitcoin) como foi alvo de investigação pela SEC.





Leia Também Influencers financeiros na mira dos reguladores

Leia Também SEC investiga Coinbase por suspeitar de oferta de falsos tokens

Kim Kardashian não admitiu nem negou as alegações do regulador, tendo-se limitado a aceitar os termos do acordo. A SEC aproveitou também para relembrar que as celebridades que façam publicidade a criptoativos têm de deixar clara aos investidores que estão para isso a ser pagos. O aviso não é novo. Aliás, em 2018 o DJ Khaled foi igualmente multado pela mesma razão."Este caso recorda-nos que, quando as celebridades ou 'influencers' recomendam oportunidades de investimento, incluindo em criptoativos, não significa que esses produtos de investimento sejam bons para os investidores", referiu o presidente da SEC, Gary Gensler, citado esta segunda-feira em comunicado. "Encorajamos os investidores a considerarem os potenciais riscos e oportunidades à luz dos seus próprios objetivos de investimento."