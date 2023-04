Kim Kardashian caça talento em Wall Street para nova empresa de investimento

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kim Kardashian anunciou no ano passado a criação de uma nova empresa de investimento – a SKKY Partners – , que irá focar-se em produtos de consumo e no setor dos media. Agora, anda a recrutar em Wall Street.



A nova diretora de operações (COO) da empresa – cofundada em parceria com Jay Sammons – já passou por gigantes como a Apollo ...