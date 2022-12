Dois sócios do fundador da plataforma de criptomoeda FTX declaram-se culpados de fraude

Dois sócios do fundador da plataforma de criptomoeda FTX Sam Bankman-Fried declararam-se culpados de fraude bancária, entre outros crimes, disse na quarta-feira o procurador do distrito sul de Nova Iorque.A ex-diretora executiva da Alameda Research, empresa fundada por Bankman-Fried e braço investidor da FTX, Carolyn Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, declararam-se culpados de acusações "relacionadas com o papel na fraude que contribuiu para o colapso" da empresa, disse o procurador Damian Williams, num vídeo.Williams acrescentou que os dois estão a colaborar com a investigação sobre "o grande esquema de fraude" que o guru da criptomoeda alegadamente terá conduzido e que contribuiu para o colapso da empresa, trazendo estragos para o setor.O procurador garantiu que a investigação "está a progredir rapidamente".Williams também disse que o próprio Bankman-Fried está atualmente sob custódia do FBI [Departamento Federal de Investigação norte-americano] e a caminho dos Estados Unidos, estando previsto a comparência no tribunal em Nova Iorque "o mais depressa possível".Sam Bankman-Fried foi detido na semana passada nas Baamas, depois de Williams o ter acusado de orquestrar uma fraude contra os investidores da FTX.A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla inglesa) alega que Bankman-Fried organizou um esquema fraudulento ao longo de anos para ocultar aos investidores da FTX o desvio de fundos de clientes para a Alameda Research.