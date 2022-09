Mineradores cripto portugueses obrigados a fintar perdas

Com a mudança de protocolo na ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, deixa de ser possível minerar o ativo, uma das principais fontes de rendimento do universo cripto.

