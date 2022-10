Partidos aplaudem tributação cripto. Bloco pede mais

O Governo quer tributar no IRS as mais-valias arrecadadas com transações cripto a uma taxa de 28%, podendo optar-se pelo englobamento. Este regime não se aplica se os ativos forem detidos por mais de um ano.

