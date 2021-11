Recém-eleito mayor de Nova Iorque quer receber salário em bitcoins

Eric Adams, vai receber os três primeiros salários em bitcoin. O anúncio foi feito pelo próprio na rede social Twitter, sublinhando que a cidade de Nova Iorque vai ser o "centro da indústria das criptomoedas e outras indústrias inovadoras e em rápido crescimento".





mayor de Miami, Francis Suarez, admitiu estar disponível para ter o salário pago "a 100%" em bitcoin.



In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait!