Richard Teng assume as rédeas da Binance após saída de CZ

Escassas horas após Changpeng Zhao (CZ) ter aceitado um acordo com as autoridades norte-americanas no âmbito das acusações de vários crimes financeiros, a Binance anunciou a nomeação "com efeitos imediatos" de Richard Teng para ocupar o lugar de CEO.



Em comunicado, a maior plataforma de criptomoedas do mundo indicou que Teng, até agora diretor geral de mercados regionais da Binance, assume o cargo na sequência do acordo alcançado esta terça-feira com as autoridades dos EUA que implica a saída de Changpeng Zhao da liderança da empresa.



Nos termos do acordo, CZ e a Binance assumiram-se como culpados dos crimes financeiros de que eram acusados e aceitaram pagar multas de 50 milhões de dólares, no caso do gestor, e de 4,3 mil milhões de dólares, no que toca à plataforma.



De acordo com a acusação, entre agosto de 2017 e outubro do ano passado, a Binance e o seu CEO estiveram envolvidos num "esforço deliberado e calculado" para lucrar no mercado dos EUA sem implementar os mecanismos de controlo exigidos pela lei norte-americana.