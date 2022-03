Ronin Network sofre o maior roubo da história do mercado cripto

A Ronin Network, uma tecnologia blockchain (sidechain) que confirma dados de outras redes blockchain da rede Ethereum associada ao jogo Axie Infinity da Sky Movis, anunciou que foi alvo de um ataque informático, tendo sido roubados 625 milhões de dólares em ethereum e USDC, uma das mais destacadas stablecoins do mercado das criptomoedas.





De acordo com um comunicado oficial da plataforma, os piratas informáticos roubaram 173.600 unidades de ethereum e 25,5 milhões de USDC. O golpe aconteceu a 23 de março, mas foi apenas tornado público esta terça-feira. A Chainalysis indica que os tokens roubados foram enviados para duas exchanges cripto.





Perante esta notícia, vários "tubarões" do mercado cripto, como a Binance, através do perfil do Twitter do seu CEO, Changpeng Zhao, como a plataforma Huobi prontificaram-se a ajudar. A Ronin já assegurou que está a trabalhar com as principais plataformas cripto e com a Chainalysis para resgatar os tokens roubados.





Depois deste ataque, o token oficial da Ronin segue a cair 21,16% para 1,81 dólares, enquanto o criptoativo AXS, o criptoativo utilizado no jogo Axie Infinity e considerado um dos maiores embaixadores mundiais dos tokens ligados ao metaverso, tomba 6,37% para 65,49 dólares, de acordo com a Coin Market Cap.





Este é o maior ataque alguma vez noticiado contra uma plataforma cripto, depois de em agosto a Poly Network ter sido alvo de um roubo de 611 milhões de dólares, tendo sigo grande parte do montante mais tarde devolvido pelo pirata informático.