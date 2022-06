O ecossistema cripto foi alvo de mais um furto milionário. A plataforma Horizon, detida pela Harmony, foi assaltada por hackers, tendo sido roubados 100 milhões de dólares.

O ataque surge numa altura delicada para o mercado das criptomoedas, que atravessa o seu momento "Lehman Brothers", como já foi apelidado por vários players do mercado, devido à queda livre das cotações da bitcoin e altcoins refletida no tombo da capitalização total do mercado cripto que se fixa agora abaixo da linha de um bilião de dólares, mais concretamente 934,22 mil milhões de dólares.

A Harmony já garantiu no entanto, através de uma publicação no Twitter, que já começou "a trabalhar com autoridades nacionais e especialistas forenses para identificar o culpado e recuperar os fundos roubados". Face a esta notícia o token da empresa "ONE" já perdeu 14% nas últimas 24 horas para 0,02402 dólares, tendo já perdido 38 milhões de euros em capitalização de mercado em igual período.

Este é o terceiro roubo informático a um ecossistema "ponte", ou seja uma plataforma que permite operações cripto entre diferentes redes blockchain, este ano. Em fevereiro foi a vez da Wormhole ver escapar 300 milhões de dólares, para depois em março a Ronin Network ter perdido 620 milhões de dólares.

Os ecossistemas destas natureza são bastante complexos e frágeis, uma conjugação perfeita para piratas informáticos. Mesmo antes do roubo à plataforma que liga rede ethereum à Binance, a consultura de blockchain já tinha estimado que este ano o setor já perdeu mais de mil milhões de dólares.

