Semana marcada por queda do mercado das criptomoedas. Luna é a "estrela da companhia"

A semana ficou marcada pela queda de 4,6% da capitalização do mercado das criptomoedas, para 2,5 biliões de dólares.





Só entre quinta e sexta-feira, o valor de mercado recuou 2,72%, seguindo a tendência negativa do último mês, depois de a 8 de novembro este mercado ter batido um novo recorde histórico - quando o market cap chegou aos 3,01 biliões de dólares.



"Estrelas" e "vilões" da semana





A "estrela da semana" foi o criptoativo Terra Luna, que subiu para a 11.ª posição na tabela de 15.166 ativos virtuais da Coin Market Cap. Na sessão de sexta-feira disparou 10,2%, para os 60,2 dólares por unidade, seguindo a tendência positiva dos últimos sete dias (+60,2%).





Este ativo mantém uma tendência "bull market", ao contrário da maior parte das criptomoedas do top 20 da tabela - arrastadas pelas últimas quebras da Bitcoin.





A taxa de crescimento da Luna deixa para trás as mais recentes protagonistas do mercado dos criptoativos: Avalanche, que depois de uma subida alucinante registou uma quebra semanal de 4,37%, para os 106,2 dólares; Shiba Inu, que subiu apenas 9%, e Dogecoin - com uma subida semanal de apenas 0,27% e um "trambolhão" de quase 3% entre quinta e sexta-feira.





A semana ficou ainda marcada por um misto de preocupação e euforia, com os novos e velhos criptoativos que estão a incendiar a internet.





A criptomoeda Christmas Folik ascendeu 400% só na última sexta-feira, mas os especialistas têm alertado para possível scam, já que não existe qualquer "white paper" sobre a criação deste ativo.





Já a Omicron, que nada tem a ver com a nova variante de covid-19 mas que ganhou destaque à sua custa, também registou um crescimento na ordem dos 900% nos últimos sete dias - tem, contudo, deixado os analistas em alerta, devido à possibilidade de ser uma "dead coin".





"Sendo este um mercado descentralizado, é também importante verificar a credibilidade das pessoas por detrás do projeto. Inevitavelmente, quem compra moedas na euforia, sem investigar um pouco, como foi o caso dos seguidores da série da Netflix squid game, que foram a correr comprar a squid coin, correm o risco de perderem todo o seu capital", alerta, contactado pelo Negócios, Nuno Mello da XBT.



Chega aos EUA o primeiro ETF de NFT



Da última semana, é ainda de destacar o anúncio realizado pela plataforma Defiance, que se prepara lançar o primeiro ETF (Exchange Traded Fund) - fundo que replica o desempenho de um determinado índice, "commodity" ou cabaz de ativos - de ativos não fungíveis (NFT na sigla inglesa), nos EUA.