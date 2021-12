Está a chegar aos EUA o primeiro ETF de NFT

A plataforma Defiance prepara-se para lançar o primeiro ETF (Exchange Traded Fund) - fundo que replica o desempenho de um determinado índice, "commodity" ou cabaz de ativos - de ativos não fungíveis (NFT na sigla inglesa), nos EUA.

Este ETF, como é próprio da sua natureza, vai replicar as cotações das empresas ligadas ao mercado específico da tecnologia "blockchain".

A Silvergate, Capital Corp, Cloudflare, Bitfarms, Marathon Digital Holding, Hut 8 Mining e Coinbase são algumas das empresas abrangidas por este fundo.

O fundo, batizado com o ticker "NFTZ" "é uma ótima maneira de os investidores terem acesso não só à tecnologia 'blockchain' como também às empresas envolvidas no renascimento de NFT", disse Sylvia Jablonski, diretora de investimentos de ETF da Defiance, citada pela Bloomberg.

"As empresas deste fundo são os principais players na construção da Web 3.0", ou uma versão idealizada da Internet que é descentralizada e baseada em blockchains.

O fundo cobra uma comissão de 0,65%, o que significa que cobra cerca de 6,50 dólares por cada mil dólares investidos.

"Os NFT são hoje em dia o que era a Bitcoin há 10 anos, só que, no que toca aos 'tokens' não fungíveis, a comunidade de investidores e criadores é mais robusta. Estas pessoas sentem que fazem parte de um clube especial", sublinha Jablonski.

Depois de muita resistência por parte do regulador do mercado norte-americano, o primeiro ETF de Bitcoin começou a ser negociado na Bolsa de Nova Iorque (NYSE) a 19 de outubro.

Logo no segundo dia de negociação, o ETF Bitcoin da ProShares (BITO) alcançou um feito histórico para fundos desta natureza, ao atingir a marca dos mil milhões de dólares.





Esta quinta-feira, o BITO registou uma queda de 0,22% no "premarket". O fundo tem registado uma tendência negativa no último mês, um movimento acompanhado por outro ETF de Bitcoin, de grande destaque no mercado norte-americano, o Valkyrie ETF Trust II (XBTF), que no "premarket" desta quinta-feira seguia a perder 0,69%.