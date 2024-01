Solana prepara-se para lançar o seu segundo "cripto smartphone"

A Solana Mobile planeia lançar um segundo smartphone, de acordo com fontes conhecedoras do processo, citadas pela CoinDesk. O dispositivo deverá ter as mesmas características do seu antecessor, o Saga, ou seja uma carteira integrada, um software Android personalizado e uma "loja dApp", com foco em aplicações cripto.





Por outro lado, este dispositivo deverá ser mais barato que o primeiro modelo e com um hardware diferente. O primeiro modelo estava à venda no site da Solana Mobile, tendo sido lançado o ano passado a custar 1.000 dólares. Entretanto, o preço desceu ligeiramente, já que a procura não estava a corresponder ao esperado.





Lançado com como um instrumento destinado para "traders" cripto e colecionadores de NFT, rapidamente ganhou destaque e esgotou numa semana.





Mais do que o software ou hardware, os compradores foram atraídos por um token o Bonk. Atualmente, cada Bonk vale 0,0000137 dólares, tendo no entanto valorizado quase 1000% nos últimos 12 meses.