Sporting rasga patrocínio com turcos da Bitci mas já está em conversações com outra cripto

O Sporting rompeu as relações comerciais com os turcos da plataforma cripto Bitci, mas já está em negociações com outra exchange para suprir a lacuna financeira.A notícia foi inicialmente avançada pela Bloomberg, que deu ainda conta que também o clube italiano Spezia rescindiu contrato com a exchange, e confirmada pelo Negócios junto de fonte oficial dos leões.