Subida de julho não dá início a novo “rally” da bitcoin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Desde que alcançou o patamar históricos dos 69 mil dólares em novembro, a bitcoin desvalorizou quase 70%, pressionada pelo redução do apetite pelos ativos de risco e pelo colapso da Terra USD. Consigo arrastou as restantes altcoins, estando a capitalização do mercado de mais de 20 mil criptoativos a ser negociado abaixo da linha de um bilião de dólares.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...