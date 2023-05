Tether investe 222 milhões de dólares em bitcoin para reforçar as reservas

A Tether - a empresa autora da criptomoeda com o mesmo nome - vai comprar 222 milhões de dólares, o equivalente a 204,97 milhões de euros, em bitcoin, investindo 15% do lucro arrecadado no primeiro primeiro trimestre deste ano.



A criptomoeda tether (USDT) é uma stablecoin, ou seja uma criptomoeda cuja cotação está indexada a outro ativo neste caso o dólar norte-americano.





O objetivo deste investimento em bitcoin é assim "diversificar" as reservas que sustentam a USDT, de forma a garantir que cada ativo continua a valer 1 dólar norte-americano."A compra de bitcoin faz parte da abordagem conservadora e prudente da Tether, no que toca às decisões de investimento destinadas a fortalecer, aumentar e diversificar suas as reservas", começa por explicar a empresa em comunicado. Assim, "ao implementar esta estrutura, a Tether visa aumentar a transparência e apresentar uma visão mais clara do desempenho da empresa e da estratégia de alocação de capital", acrescenta.Segundo os dados mais recentes - de março - a Tether conta atualmente com um total de de 2,44 mil milhões de dólares em reservas que sustentam a USDT, dos quais 1,5 mil milhões são em bitcoin.USDT é a maior stablecoin do mundo, com uma capitalização de mercado de quase 83 mil milhões de dólares.A forma como a Tether ter tentado compor as suas reservas para garantir a relação um dólar e uma USDT tem gerado controvérsia. Mais recentemente, a empresa teve de acalmar o mercado, após saber-se que parte destas reservas eram compostas por papel comercial - produtos financeiros do mercado de dívida a curto prazo- tendo substituído estes produtos por obrigações dos EUA, a longo prazo.Além disso, vários executivos da empresa estão a ser alvo de uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA, sobre alegada fraude bancária.Após este comunicado, a tether segue a negociar na linha de água para 1,002 dólares.



Depois do colapso do ecossistema da terra USD, que começou com a quebra desta stablecoin abaixo de um dólar, pode surgir a questão sobre se este passo da Tether pode ser uma forma de prevenir um "crash" semelhante.



Para já, o analista da Xtb, Henrique Tomé, afasta esta hipótese. "Ninguém entende muito bem o que se passa dentro da própria Tether, neste momento é especulativo pensar nisso", explica o especialista.



Por outro lado, este investimento pode ser lido como um bom prognóstico para o desempenho da bitcoin nos próximos tempos. "Interpreto este comunicado de forma otimista", refere Henrique Tomé, para quem a decisão da Tether pode significar que "a bitcoin pode continuar a valorizar".