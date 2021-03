12% do comércio global à espera que um barco desencalhe

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Imagine-se o Empire State Building caído, ao comprido, num canal por onde passa diariamente perto de 12% do comércio total de bens a nível mundial. Foi o que aconteceu no Canal do Suez, onde a embarcação Ever Given, com 400 metros de comprimento e 59 de largura, equivalendo a cerca de quatro campos de futebol, encalhou na terça-feira.O navio de carga detido pela japonesa Shoei Kisen, operado pela taiwanesa Evergreen Marine e com bandeira do Panamá...