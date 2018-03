5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Lucros e dividendo da Sonaecom caem 52%

A Sonaecom teve uma redução de 52,7% nos lucros de 2017, para 22,8 milhões, anunciou ontem a empresa, após o fecho da bolsa, justificando o resultado pelos ajustamentos ao justo valor de alguns dos seus activos integrados, como os fundos Armilar.



Assim, o conselho de administração da Sonaecom vai propor na próxima assembleia geral da companhia o pagamento de um dividendo de 3,7 cêntimos por acção, o que corresponde a uma queda de 52% face à remuneração do ano passado (7,7 cêntimos).



A empresa encerrou a sessão de ontem a cair 1,76% e hoje estará a reagir em bolsa às contas do ano passado.





Inflação nos EUA centra atenções

A inflação nos EUA deverá ter mantido, no último mês, o ritmo de subida. De acordo com as previsões da Bloomberg, o índice de preços no consumidor deverá ter avançado 0,2% em Fevereiro, face ao mês anterior. Em termos homólogos, o crescimento deverá ter sido de 2,2%. A inflação norte-americana continua assim a aproximar-se da meta da Reserva Federal dos EUA, dando margem ao banco central para prosseguir com a política de normalização das taxas de juro no país.



Ecofin discute riscos na banca

Os ministros das Finanças da União Europeia a 27 vão estar reunidos em Bruxelas esta terça-feira. Em debate estarão medidas para reduzir os riscos no sector bancário, transparência fiscal e desequilíbrios na economia.





Hammond faz Declaração da Primavera

O ministro britânico das Finanças, Philip Hammond, faz a Declaração da Primavera, com a apresentação de novas projecções económicas por parte do Gabinete de Responsabilidade Orçamental.



No passado domingo, 11 de Março, Hammond disse em entrevista à BBC que "há luz ao fundo do túnel" para a austeridade no Reino Unido. O ministro das Finanças insistiu ainda na necessidade de baixar o défice e a dívida e afirmou que recusa aumentar a despesa pública.





OCDE divulga perspectivas económicas

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulga esta terça-feira o seu relatório intercalar de Perspectivas Económicas (Interim Economic Outlook), com projecções de curto prazo para a economia mundial.