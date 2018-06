5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A manhã será marcada pela emissão de dívida de Portugal. O IGCP vai ao mercado realizar um duplo leilão, com o objectivo de financiar o Estado português em até mil milhões de euros. Esta será a primeira emissão de dívida desde a crise de Itália, que chegou a elevar a taxa de juro a 10 anos do país para um patamar acima dos 2%. Após a resolução da crise italiana houve alívio no mercado, mas este é periclitante já que os investidores começam a antecipar o fim do programa de compra de dívida por parte do BCE. Algo que esta semana também fará história, já que o banco central se reúne esta semana.





Portugal vai assim prestar provas. Com uma emissão de dívida de longo prazo num período de algumas dúvidas.





A última emissão de longo prazo realizada por Portugal foi em Maio, altura em que o IGCP emitiu 483 milhões de euros a 10 anos, tendo pago um juro de 1,67%, o que corresponde à taxa mais baixa de sempre. No mesmo dia, emitiu 724 milhões de euros a cinco anos, com uma taxa de 0,529%.





O outro grande momento do dia só decorrerá com cerca de oito horas de distância. Ao final do dia o mundo será informado sobre a decisão da Reserva Federal (Fed) dos EUA em relação à taxa de juro de referência. As apostas apontam para o anúncio de mais uma subida de juros nos EUA. Actualmente a taxa directora está entre 1,5% e 1,75%, e a previsão é que seja elevada em 25 pontos base. Os investidores estarão também atentos às palavras que sairão desta reunião para tentarem perceber se serão deixadas pistas sobre o futuro da política monetária do outro lado do Atlântico.



Os investidores esperam alguma definição no mercado de petróleo. Numa altura em que os preços estão em máximos de 2014 no mercado internacional, há quem defenda um aumento da produção. Mas há quem se tem oposto esta medida. Ainda esta terça-feira, 12 de Junho, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publicou um documento onde prevê que a oferta desta matéria-prima vai crescer mais depressa do que a procura, com a produção dos EUA a ser determinante para esta análise. E dentro da OPEP há quem defenda que se deva aumentar a produção. Mas parece não haver consenso. O Iraque ainda ontem se juntou ao grupo dos países que resistem em aumentar a produção.

A reunião da OPEP está agendada para a próxima semana, entre 22 e 23 de Junho, e desse encontro deverá sair a decisão sobre aumentar ou não a produção.





A SAD do Sporting continua na mira dos investidores, depois de esta semana ter havido quatro pedidos de rescisões, com os jogadores a apresentação justa causa, a juntarem-se a outros dois pedidos na semana passada. As acções deslizaram 6%, numa altura em que ainda é muito incerto o rumo desta situação.



Por outro lado, a SAD do Benfica revelou, já após o fecho do mercado, ter emprestado o mexicano Raúl Jiménez ao inglês Wolverhampton por três milhões de euros. E estabeleceu uma opção de compra de 38 milhões de euros.





O dia não será muito agitado ao nível de indicadores económicos. O Eurostat vai publicar a produção industrial, referente a Abril. Um indicador de relevo para medir o pulso da actividade económica da região, numa altura em que se prevê que o Banco Central Europeu (BCE) comece a reduzir os estímulos à economia. O instituto de estatística da Zona Euro revela ainda os dados sobre a evolução do emprego na região.