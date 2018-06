5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira o Fórum do BCE prossegue em Sintra, num dia em que Draghi, Praet e Bullard se encontram entre os oradores. Por cá as atenções estarão centradas nos juros da dívida a dez anos, que ontem marcaram a sexta sessão consecutiva em baixa.

Fórum do BCE prossegue em Sintra

No segundo dia do Fórum anual do Banco Central Europeu (BCE), que está a decorrer em Sintra, hoje são vários os intervenientes que irão falar: Mario Draghi, presidente da instituição; Peter Praet, membro do conselho executivo e economista-chefe do BCE; e James Bullard, presidente da Reserva Federal de St. Louis.





Juros de Portugal vão continuar a cair?

Os juros da dívida portuguesa a dez anos têm estado a viver um ciclo de quedas que se tem vindo a prolongar desde a última segunda-feira. Ontem estiveram a descer 7,5 pontos base para os 1,748%, afastando-se cada vez mais da fasquia dos 2% acima da qual se encontravam a 8 de Junho. Portugal está ainda a beneficiar das pistas deixadas pelo Banco Central Europeu acerca da política monetária. Mario Draghi agradou aos investidores dado o discurso cauteloso que adiou a subida da taxa de juro directora para depois do Verão de 2019.





Sonangol satisfeita com posição no BCP

O presidente do conselho de administração da petrolífera estatal angolana, Sonangol, declarou ontem que a participação no banco português Millenium BCP "é um investimento que está a dar certo". "É um investimento que está a dar a certo, que começa a ter bons resultados e que vai dar um rendimento adicional quer à Sonangol quer a Angola nas suas fontes de receitas", referiu Carlos Saturnino. As declarações foram proferidas após o fecho da bolsa nacional, pelo que as acções do BCP poderão hoje estar a reagir a este optimismo.





INE divulga preços na produção industrial

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta terça-feira os índices de preços na produção industrial, em Maio. No resto da Europa, os destaques de hoje vão para as possíveis decisões em termos de taxas de juro por parte dos bancos centrais da Suécia e da Hungria.





Construção de casas novas nos EUA acelera em Maio

A construção de novas habitações nos EUA deverá ter aumentado no último mês. Segundo as previsões dos economistas consultados pela Bloomberg, o início de novas construções deverá ter subido de 1.287 mil, em Abril, para 1.314 mil, em Maio. Esta recuperação surge depois de uma quebra no mês anterior, motivada pela queda no segmento de apartamentos.