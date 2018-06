5 coisas que precisa de saber para começar o dia

IGCP emite dívida de curto prazo

O Tesouro português regressa esta quarta-feira ao mercado com uma emissão de dívida de curto prazo. O IGCP vai tentar captar até 1.250 milhões de euros com a emissão de títulos com maturidades em 21 de Setembro de 2018 e 17 de Maio de 2019.



Esta emissão acontece numa altura em que os juros de Portugal estão a cair, tendo ontem marcado a sétima sessão consecutiva de descidas no prazo a 10 anos. A valorização dos títulos da dívida decorre do facto de estarem a servir de refúgio nesta altura de turbulência devido à guerra comercial entre os EUA e a China.



Além do mercado obrigacionista, a mais recente troca de ameaças entre Washington e Pequim sobre a imposição de novas tarifas aduaneiras esteve ontem também a penalizar fortemente os principais índices accionistas norte-americanos e europeus.



Discursos de Powell, Draghi, Kuroda e Lowe em Sintra

O Fórum do BCE vive o seu ponto alto a meio da semana, com a participação dos presidentes do BCE, da Reserva Federal dos EUA, do Banco do Japão e da Reserva Federal da Austrália num painel conjunto. Mario Draghi, Jerome Powell, Haruhiko Kuroda e Philip Lowe debatem os desafios da economia global e da normalização monetária.



O presidente do BCE afirmou ontem que a autoridade monetária terá que ser paciente na retirada dos estímulos e na subida dos juros na Zona Euro [que poderá ter início no Verão de 2019, segundo referiu na semana passada].





INE divulga síntese económica de conjuntura

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quarta-feira a síntese económica de conjuntura, em Maio.



Nos Estados Unidos, destaque para as vendas de casas usadas em Maio [que se estima que tenham aumentado, depois de em Abril terem atingido um mínimo de três meses], ao passo que no Brasil teremos a decisão do banco central sobre a taxa de juro directora – esperando-se que se mantenha nos 6,5%.





MSCI reclassifica mercados

A MSCI Inc. anuncia hoje os resultados da sua Avaliação de 2018 para a Classificação dos Mercados (2018 Market Classification Review).



Aquela que é uma das principais fornecedoras de ferramentas que apoiam a tomada de decisões de investimento, sendo também a gestora dos índices de referência globais MSCI, vai dizer se os índices da Argentina e Arábia Saudita serão reclassificados com o estatuto de mercado emergente.





Petróleo em foco

Começa hoje em Viena o Seminário Internacional da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e que dura dois dias. Os ministros da OPEP e os CEO de multinacionais do sector energético estarão presentes, sendo que Mohammad Barkindo, secretário-geral do cartel petrolífero, fará o discurso de abertura.



Por outro lado, a Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina.



Na sessão de ontem, os preços do "ouro negro" perderam terreno, devido sobretudo à incerteza em torno da reunião da OPEP, já que há membros que querem aumentar a oferta no mercado – secundados pela Rússia, que também participa há um ano e meio no acordo de corte de produção –, ao passo que outros estão contra.