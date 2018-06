5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, será recebido esta quarta-feira por Donald Trump, presidente dos EUA.





O encontro que decorre na Casa Branca será uma oportunidade para intensificar as relações comerciais entre os dois países, num momento dominado pelas tensões em torno da aplicação de tarifas sobre as importações por parte dos EUA e da União Europeia.

Petróleo soma e segue com Trump, Líbia e Canadá

Os preços do crude estiveram ontem a negociar em máximos de um mês nos principais mercados internacionais, devido sobretudo a dois factores: a menor produção do Canadá e da Líbia e a ameaça dos EUA de imporem sanções aos países que não suspendam a importação de petróleo iraniano até 4 de Novembro.





Nos EUA, o "ouro negro" regressou ao patamar dos 70 dólares por barril, a subir mais de 3%. Em Londres, o Brent do Mar do Norte, referência para as importações portuguesas, aproximou-se dos 75 dólares.





Zinco já está em "bear market"

O zinco tocou ontem num mínimo de dez meses, nos 2.833 dólares por tonelada, estando assim já em "bear market" [quando um activo perde 20% face ao último máximo]. O metal industrial tem estado a ser pressionado pelo aumento da oferta e diminuição da procura, sendo já o metal não-ferroso com o pior desempenho em 2018 no Mercado Londrino de Metais (LME).





Este metal de base tem registado sucessivas quedas, tendo esta terça-feira fechado um ciclo de nove descidas consecutivas, o mais prolongado em mais de três anos. Será que hoje consegue recuperar ou vai manter a tendência de descida?





Mark Carney discute estabilidade financeira

O governador do Banco de Inglaterra comenta o Relatório de Estabilidade Financeira, após a sua publicação.





Este documento deverá trazer novas orientações sobre a saúde do sistema financeiro no Reino Unido e os riscos que ameaçam a estabilidade financeira no país.





INE divulga avaliação bancária na habitação

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quarta-feira o inquérito à avaliação bancária na habitação, em Maio. Ainda na Europa, teremos também os dados da confiança dos consumidores em França e em Itália.





Nos Estados Unidos, os destaques vão para as encomendas de bens duradouros em Maio e para os números das vendas de casas usadas, também relativos a Maio.



Hoje é dia também de a Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulgar os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina.