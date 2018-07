5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Tesouro vai emitir dívida a 10 e a 16 anos

A agência que gere a dívida pública nacional vai voltar ao mercado para realizar emissões de longo prazo. A emissão, através de um duplo leilão, está agendada para a próxima quarta-feira, 11 de Julho. E prevê captar até 1.000 milhões de euros.



"O IGCP vai realizar no próximo dia 11 de Julho pelas 10:30 horas dois leilões das OT com maturidade em 17 de Outubro de 2028 e 18 de Abril de 2034, com um montante indicativo global entre 750 milhões e 1.000 milhões de euros", revelou.





INE divulga dados da inflação

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quarta-feira o índice de preços no consumidor, em Maio; e o índice de produção, emprego, remunerações e horas trabalhadas na construção e obras públicas, também em Maio.



Ainda na Europa, destaque para os dados do desemprego e da inflação na Suécia, bem como a inflação na República Checa.

Teremos ainda, em termos de política monetária, decisões sobre os juros por parte dos bancos centrais do Canadá e da Polónia.





Trump em conferência da NATO para debater defesa

Num momento em que o tema da migração concentra atenções na Europa e nos EUA, Donald Trump estará presente no encontro da NATO, em Bruxelas.



O presidente dos Estados Unidos e os outros líderes irão debater temas como a cooperação na defesa.



Brexit é tema nos EUA

O Brexit continua a marcar a agenda internacional. A Câmara de Comércio dos EUA recebe em Washington o principal negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier. Na agenda estão as conversações da UE com o Reino Unido e a relação entre as duas partes após a saída dos britânicos do bloco europeu.



Ontem, os juros da Inglaterra a 10 anos subiram 4,7 pontos base para os 1,3% com o impasse sobre o futuro do governo de Theresa May e o processo de negociação do Brexit. Já a libra esterlina conseguiu recuperar terreno.





Petróleo em foco

A Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina.



Na sessão de ontem, os preços do "ouro negro" recuperaram, depois de o ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos, Suhail Al Mazrouei, ter afirmado que a Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) está a fazer esforços no sentido de aumentar a produção, tal como defendido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, mas realçou a importância de não deixar o mercado recuar ao excesso de oferta que provocou a última grande quebra nos preços. Também a perturbação na oferta da Líbia e da Noruega ajudou à tendência positiva da matéria-prima.