5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira o presidente da Fed apresenta no Congresso norte-americano o seu relatório semi-anual de política monetária. Ainda nos EUA, teremos as contas do Goldman Sachs e os dados da produção industrial em Junho. Destaque também para a assinatura de um acordo comercial entre o Japão e a União Europeia.

Powell discursa no Congresso

O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, estará esta terça-feira no Congresso. O responsável apresenta o seu relatório semi-anual de política monetária e vai responder a perguntas sobre este tema.

Um dia depois de Powell estar no Senado, o banco central norte-americano divulga o Livro Bege com novas previsões para a economia dos EUA.



Goldman Sachs apresenta contas

Um dia depois de o Bank of America reportar resultados, é a vez de o Goldman Sachs apresentar os números da sua actividade no segundo trimestre do ano. O gigante de Wall Street deverá ter voltado a beneficiar com os níveis de volatilidade no mercado, que favorecem as receitas de negociação.

O Morgan Stanley e a BlackRock também reportam contas nos próximos dias. Na passada sexta-feira, o arranque do reporte de contas da banca americana foi dado pelo JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo.



Japão e UE assinam acordo comercial

O primeiro-ministro nipónico, Shinzo Abe, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, reúnem-se em Tóquio para assinarem um acordo comercial Japão-União Europeia.

Portugal exporta 146 milhões de euros para o Japão, nomeadamente vinho e bolachas. Os dados são da Comissão Europeia e foram divulgados ontem, em antecipação da assinatura oficial do acordo comercial.





Negociações sobre o Brexit prosseguem

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia debatem esta terça-feira com o Reino Unido, em Bruxelas, o estado das negociações sobre a saída dos britânicos do bloco europeu.

Na semana passada, os ventos britânicos voltaram a trazer alguma instabilidade aos mercados, depois de várias baixas no governo de Theresa May. A última delas, aprovada pela mesma, foi a de Boris Johnson, que largou a pasta dos Negócios Estrangeiros, tendo sido substituído por Jeremy Hunt. Antes desta mudança, David Davis, o ministro do Brexit, abdicou da posição, e saiu acompanhado de Steve Baker, o seu número dois. Os ministros demitiram-se por não se reverem no plano para o Reino Unido que May está a delinear para quando o país sair da União Europeia e que aponta para um "soft Brexit".





Produção industrial dos EUA em foco

No dominío dos indicadores económicos do outro lado do Atlântico, hoje serão divulgados os dados relativos à produção industrial em Junho, que deverá ter aumentado pelo quarto mês em cinco, dado que as temperaturas mais elevadas impulsionaram a produção das "utilities".

Na Europa, o destaque vai para os dados relativos aos pedidos de subsídio de desemprego no Reino Unido.