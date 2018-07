5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira o INE divulga as taxas implícitas no crédito à habitação e nos EUA termina a audição de dois dias que visa determinar se as importações de automóveis representam uma ameaça à segurança do país.

INE divulga taxas implícitas no crédito à habitação

O Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira as taxas de juro implícitas no crédito à habitação, em Junho.





No resto do mundo, destaque para a inflação no Brasil, para as vendas a retalho e inflação no Canadá e para o saldo orçamental da Argentina.





Tarifas automóveis continuam em foco

O Departamento norte-americano do Comércio conduz o segundo e último dia audições no seu inquérito para determinar se as importações de automóveis representam uma ameaça à segurança nacional. A Administração Trump, recorde-se, tem estado a ponderar impor tarifas de 25% aos automóveis que entrem no país, com base nessa justificação.



Na sessão bolsista de ontem em Wall Street, as tensões comerciais estiveram a pesar na tendência, especialmente depois de a União Europeia ter dito que está a preparar uma lista de tarifas sobre produtos importados dos EUA para o caso de a Casa Branca impor as referidas tarifas à entrada de automóveis do bloco europeu no país.





Um grupo que representa as maiores fabricantes automóveis nos EUA disse ao Departamento norte-americano do Comércio que impor tarifas de 25% sobre os automóveis importados irá fazer subir os preços dos veículos norte-americanos em 83 mil milhões de dólares anualmente e custará centenas de milhares de empregos. O secretário norte-americano do Comércio, Wilbur Ross, disse ontem na audição que é "demasiado cedo" para dizer se a Administração Trump irá mesmo impor as tarifas, mas a maioria das fabricantes automóveis do país e muitos membros do Congresso já vêem essa decisão como um dado adquirido.





Dólar mais forte preocupa exportadoras norte-americanas

Um outro factor que ontem penalizou a negociação bolsista do outro lado do Atlântico foi o da valorização do dólar face aos principais pares, nomeadamente o euro. A nota verde atingiu máximos de um ano, impulsionada pelo optimismo da Reserva Federal norte-americana quanto à prossecução do crescimento da economia do país.