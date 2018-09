5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A EDP estará hoje em foco dado que na segunda-feira, já depois do fecho da sessão, a Autoridade da Concorrência revelou que acusou a eléctrica de abuso de posição dominante e de ter lesado duplamente os consumidores, com o valor do dano a chegar aos 140 milhões de euros. Segundo a investigação da Concorrência, entre 2009 e 2013, a EDP Produção manipulou a oferta de um segmento do sistema eléctrico, os chamados serviços de sistema que servem para garantir o equilíbrio entre a energia produzida e a consumida. A eléctrica garante que cumpriu o quadro legal e a coima pode ascender a 10% do valor total do volume de negócios. As acções reagem na sessão de hoje.





A Argentina continua a centrar atenções nos mercados, com a queda da moeda do país a preocupar os investidores. A directora-geral do FMI, Christine Lagarde, encontra-se hoje com o ministro das Finanças para rever os detalhes do programa de assistência, de forma a acelerar a concessão do empréstimo ao país. No âmbito do resgate, o presidente argentino anunciou ontem um plano de austeridade incluindo a supressão de vários Ministérios e uma maior taxação das exportações, para reduzir o défice e estabilizar a economia. Numa declaração ao país, Mauricio Macri afirmou que "esta crise não vai ser mais uma, tem de ser a última". Em Junho, a Argentina alcançou um acordo para um empréstimo de 50 mil milhões de dólares do FMI, sendo que a disponibilização antecipada de fundos pode ser essencial para estancar a crise.