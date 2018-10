5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Obrigações reagem a corte da Moody's

As obrigações italianas – e dos chamados países periféricos do euro – vão reagir esta segunda-feira ao corte do rating de Itália anunciado pela Moody’s na sexta-feira.

Depois de conhecidos os planos orçamentais do governo de coligação, a agência de notação financeira decidiu cortar o rating do país para Baa3, um nível acima de lixo, com uma perspectiva estável, o que significa que, no curto prazo, a Moody’s não deverá colocar a dívida do país na categoria de investimento especulativo.

Comissão Europeia divulga dados do défice e da dívida

Serão conhecidos novos números sobre a evolução do défice e do endividamento dos governos face ao produto interno bruto, no último ano.

Os dados serão reportados esta segunda-feira, sendo que no ano anterior o endividamento situou-se em 86,7% do PIB.

Tensão entre a Arábia Saudita e o Ocidente influencia petróleo

Ospreços do petróleo deverão reagir à crescente tensão entre o Ocidente e a Arábia Saudita – maior produtor da OPEP e responsável por 10% do fornecimento global desta matéria-prima – provocada pela morte do jornalista Jamal Khashoggi.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Adel al-Jubeir, disse este domingo que a morte do jornalista foi um "grande e grave erro", e que o príncipe herdeiro nada tem a ver com o sucedido.

No entanto, as contradições das autoridades sauditas e as constantes alterações na sua versão dos acontecimentos têm abalado as relações entre o reino e o Ocidente. Os Estados Unidos consideram que a admissão da Arábia saudita foi "um bom primeiro passo, mas não o suficiente", enquanto a Alemanha, Reino Unido e França pressionaram o governo a apresentar evidências que apoiem a sua explicação para a morte do jornalista.

Acções prolongam descidas?

As acções europeias completaram, na sexta-feira, a terceira sessão consecutiva de perdas, reflectindo vários focos de tensão incluindo a deterioração das relações entre a Arábia Saudita e o Ocidente e a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

Esta segunda-feira há um novo motivo de preocupação, depois de os Estados Unidos terem ameaçado abandonar o tratado nuclear com a Rússia.

Prossegue apresentação de resultados

Esta segunda-feira prossegue a apresentação de resultados das empresas relativos ao terceiro trimestre do ano, que vão continuar a influenciar o passo dos mercados. Hoje destacam-se as contas da Halliburton, Hasbro e Ryanair.