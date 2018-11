5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O governo italiano apresentou uma proposta de Orçamento que foi recusada pela Comissão Europeia, numa decisão inédita. O comissário europeu para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, afirmou na altura que as metas assumidas pelo Executivo italiano representam um "desvio claro e assumido".

Foi assim dado um novo prazo para que Itália apresentasse uma nova proposta e que termina esta terça-feira, 13 de Novembro. O ministro italiano, Giovanni Tria, tem reiterado que o projecto orçamental transalpino "não vai mudar" e tudo aponta para que o govermo transalpino não baixe a sua meta de 2,4% para o défice.





Sonaecom reage às contas dos primeiros nove meses

A Sonaecom lucrou 70,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, quase triplicando os perto de 25 milhões de euros um ano antes. A justificação tem a ver com os 57,8 milhões de euros garantidos à Sonaecom pela distribuição de capital da Armilar Venture Partners decorrente da última ronda de financiamento da Outsystems. Sem o impacto desse recebimento, os lucros referidos como directos atingiram 22,8 milhões de euros, um crescimento de 26% face aos 18,1 milhões um ano antes. A cotada liderada por Ângelo Paupério estará hoje a reagir a estas contas, reportadas na segunda-feira após o fecho da bolsa nacional.

Lá fora, a apresentação de resultados também prossegue a bom ritmo e hoje será a vez de empresas como a Home Depot, Bayer, Vodafone, Mitsubishi e Samsonite.





Apple arrasta tecnológicas para o vermelho

Os desaires da tecnológica liderada por Tim Cook continuam. Dois dos seus fornecedores de componentes reviram em baixa as estimativas para os respectivos resultados, o que indicia um menor volume de vendas de iPhones e fez cair a cotada da maçã em bolsa.

Os índices de Wall Street estiveram também a ser pressionados pelas principais tabaqueiras norte-americanas, depois de ter sido noticiado que o regulador da saúde nos Estados Unidos contempla a possibilidade de proibir a venda de cigarros de mentol. Também a General Electric e Goldman Sachs castigaram as bolsas dos EUA na sessão de ontem.





Dados económicos e relatório petrolífero em foco

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o índice de preços no consumidor em Outubro. No resto da Europa, destaque também para para os dados do emprego no Reino Unido e para a inflação na Alemanha – e ainda para os números de Novembro do índice ZEW, que mede a confiança dos investidores alemães (anterior: 70,1 pontos; estimativa: 65,0 pontos).

Hoje será também dia de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publicar o seu relatório mensal sobre o mercado petrolífero.





Cimeira da ASEAN e o futuro da Europa

Começa hoje em Singapura a 33.ª Cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), onde estarão presentes os líderes dos 10 países membros do bloco, bem como da China, EUA, Japão e Rússia. O evento decorre até dia 15.

Outro evento em destaque esta terça-feira é a presença da chanceler alemã, Angela Merkel, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, para falar sobre "O futuro da Europa". Mais tarde, Merkel discursará também na conferência do Sueddeutsche Zeitung, em Berlim.