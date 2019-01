5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Mota-Engil ganha obra de 25 milhões em Angola

A Mota-Engil ganhou uma obra lançada pela Presidência da República de Angola no valor de 25 milhões de euros, de acordo com a Lusa, que cita um despacho presidencial. O projeto visa a construção das instalações dos serviços de saúde.





REN diz que Constitucional só se pronunciou sobre a CESE de 2014

A REN comunicou ao mercado que foi notificada do parecer do Tribunal Constitucional sobre o processo da taxa sobre o setor energético, confirmando que perdeu esta batalha. Contudo, realçou que o Tribunal só se pronunciou sobre a contribuição extraordinária de 2014, não se podendo, por isso, extrapolar esta decisão para os anos seguintes (2015-2019).





CTT sobre pressão da Anacom