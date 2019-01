5 coisas que precisa de saber para começar o dia

INE divulga síntese económica de conjuntura

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta sexta-feira os dados das taxas de juro implícitas no crédito à habitação em Dezembro; os índices de preços na produção industrial, em dezembro; e a síntese económica de conjuntura em dezembro.

No resto da Europa, destaque para as vendas a retalho no Reino Unido, relativas a Dezembro.





Oi já garantiu um lugar na administração da Pharol

Os acionistas da Pharol vão votar, na continuação dos trabalhos da Assembleia Geral que está agendada para 8 de fevereiro, uma nova lista para a composição do conselho de administração da empresa. E que vai cumprir uma pretenção antiga da Oi, que voltará a estar representada na administração da Pharol.

Segundo apurou o Negócios, o nome de Avelino Cândido Rodrigues, que entra na nova lista, é o representante da Oi. Na sessão desta sexta-feira, ambas as empresas poderão estar a reagir em bolsa a esta notícia.





Produção industrial recupera nos EUA

A semana termina com a publicação da produção industrial nos Estados Unidos, relativa a dezembro. Os economistas consultados pela agência Bloomberg antecipam que seja anunciado um aumento de 0,2% depois de uma leitura inalterada no mês anterior.