5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira a Sonae Capital estará a reagir ao anúncio de que ganhou a subconcessão do hotel com 120 quartos que vai ser construído no edifício da estação ferroviária de Santa Apolónia, em Lisboa. Lá fora o destaque vai para as contas do UBS e para o arranque do Fórum Económico Mundial em Davos.

Sonae Capital ganha Santa Apolónia para fazer um hotel

O edifício da estação ferroviária de Santa Apolónia, em Lisboa, vai ter um hotel de quatro estrelas, com 120 quartos, num investimento de 12 milhões de euros por parte da Sonae Capital, que ganhou a subconcessão do negócio.

O anúncio foi feito ontem, já depois do fecho da bolsa nacional, pelo que as ações da empresa estarão a reagir na sessão desta terça-feira.





Fórum de Davos reúne líderes mundiais

Tal como é habitual, uma vez por ano, os principais líderes mundiais reúnem-se no Fórum Económico Mundial, em Davos. O Fórum tem início esta terça-feira e decorre até sexta.