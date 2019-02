5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira estará em destaque um novo debate no parlamento britânico sobre o Brexit. De sublinhar também os dados do PIB, por cá e na Zona Euro, bem como as contas do Crédit Suisse.

Brexit volta ao parlamento britânico

Está previsto que, esta quinta-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, regresse ao Parlamento para apresentar uma solução para o bloqueio que se vive depois de ter sido chumbado o acordo de saída desenhado com a União Europeia.

Downing Street planeia levar um novo acordo de saída a votação na Câmara dos Comuns. O Brexit, recorde-se, está previsto para as 23:00 do dia 29 de março – e se até essa data não tiver sido aprovado um tratado jurídico, a saída acontece sem acordo.





INE publica estimativa do PIB nacional

O INE divulga, esta quinta-feira, a estimativa rápida do PIB do quarto trimestre. No mesmo dia, também o Eurostat revela a segunda estimativa do produto interno bruto, da Zona Euro, no quarto trimestre. A estimativa dos economistas é de que tenha crescido 1,2% face ao período homólogo, tal como foi anunciado na estimativa anterior.

Ainda na Europa, teremos também os dados para o PIB da Alemanha, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Roménia, Hungria e Polónia.