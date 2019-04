5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Novas negociações entre China e EUA

O vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, lidera a delegação chinesa que vai a Washington negociar as discussões comerciais com os Estados Unidos.

Este encontro acontece dias depois de o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, e o representante para o Comércio, Robert Lighthizer, terem viajado para Pequim. Estes encontros deram início a uma nova ronda de negociações que visam pôr fim à guerra comercial desencadeada no verão do ano passado.





May quer novo adiamento do Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, revelou ontem que vai pedir à UE uma nova extensão do artigo 50.º, "tão curta quanto possível", de forma a ganhar o tempo necessário para desbloquear o impasse em torno do Brexit.