5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Portugal volta a emitir obrigações a longo prazo

O Tesouro português regressa, esta quarta-feira, ao mercado de dívida de longo prazo.



O instituto que gere a dívida portuguesa, o IGCP procura encaixar até mil milhões de euros, elevando para mais de 7 mil milhões de euros as emissões de Obrigações do Tesouro de 2019. As obrigações têm uma maturidade de 10 e 18 anos.



Continuar a ler BCE realiza reunião de política monetária O Banco Central Europeu (BCE) deverá manter um discurso acomodatício no encontro que, ao contrário do que é habitual, acontece a uma quarta-feira.



A entidade não deverá anunciar novidades, mas poderá dar pormenores sobre o novo programa de financiamento à banca.



Líderes europeus discutem Brexit Os líderes europeus realizam uma cimeira para debater o impasse em torno do Brexit.



Atualmente o Reino Unido está submetido a um prazo que termina a 12 de abril para apresentar novas propostas para o Brexit ou sair sem acordo, com Theresa May em grandes dificuldades para aprovar as suas propostas no parlamento.



INE divulga inflação, FMI Fed publica atas e OPEP apresenta relatório mensal O Instituto Nacional de Estatística reporta dos dados do índice de preços no consumidor, em março. Por outro lado, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga o mais recente relatório de Estabilidade Financeira Global. Nos EUA teremos também os dados de março para a inflação e serão publicadas as atas da última reunião da Reserva Federal, que decorreu a 19 e 20 de março e na qual a Fed já só admitia subir juros em 2020. Já a Organização dos Países Exportadores de Petróleo apresenta o relatório mensal sobre a procura e produção de crude.



Contas trimestrais nos EUA em foco A apresentação das contas trimestrais nos Estados Unidos, que começou a 1 de abril, teve ontem maior destaque com a divulgação dos resultados da Levi Strauss. No dia de hoje sobressairão os números da Delta Air Lines, prosseguindo depois com a banca – com o JPMorgan e o Wells Fargo a darem na sexta-feira o pontapé de saída no reporte dos seus números. Os investidores estão a preparar-se para a primeira descida dos lucros das empresas desde 2016. De acordo com dados da Refinitiv, citados pela Reuters, os lucros das empresas entre janeiro e março terão descido 2,3%, em relação ao mesmo período do ano passado.