5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta segunda-feira a guerra comercial vai continuar a marcar o passo nos mercados, depois de Donald Trump ter endurecido os ataques contra a China no fim-de-semana. Por cá, os CTT vão reagir à saída do CEO e a EDP vai negociar sem direito ao dividendo.

Ações dos CTT reagem a saída do CEO

As ações dos CTT vão reagir esta segunda-feira ao anúncio de que Francisco Lacerda deixará a liderança da empresa, como foi confirmado na sexta-feira, em comunicado enviado pela empresa à CMVM.

No comunicado, os CTT informaram que Francisco Lacerda decidiu renunciar aos cargos de vice-presidente do conselho de administração e CEO da sociedade por entender ser do interesse da empresa proceder a uma transição da liderança da equipa executiva dos CTT.

A empresa indicou ainda que o conselho de administração e a comissão de governo societário, avaliação e nomeações irão agora procurar a substituição de Francisco Lacerda, "mantendo os acionistas da sociedade e o mercado prontamente informados".

Na última sessão, as ações dos CTT subiram 0,77% para 2,342 euros, depois de quatro dias consecutivos de perdas.

Títulos da EDP descontam dividendo

As ações da EDP vão descontar o dividendo de 0,19 euros que será pago aos acionistas a partir de quarta-feira, 15 de maio.

Os títulos fecharam a sessão de sexta-feira a subir 2,05% para 3,29 euros.

Bolsas reagem a ataques de Trump e promessas de retaliação da China

O ligeiro otimismo que marcou a negociação nos mercados no final da semana poderá ter sido sol de pouca dura. As negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China acabaram por não resultar em qualquer entendimento e, durante o fim de semana, Donald Trump mostrou que o ambiente entre as duas maiores economias do mundo está crispado.

No Twitter, o líder da Casa Branca avisou que a China deveria "agir agora" para fechar um acordo, ou arriscaria termos "muito piores" no seu segundo mandato. Já Pequim voltou a assegurar que responderá ao aumento das tarifas norte-americanas que entrou em vigor na sexta-feira.

Membros da Fed discursam em Boston

A semana arranca com a participação de dois membros da Reserva Federal dos EUA num evento que decorre em Boston. O presidente da Fed de Boston, Eric Rosengren, e o vice-presidente, Richard Clarida, estarão presentes numa conferência organizada pela Fed de Boston.







Sonaecom apresenta resultados

Numa altura em que prosseguem as apresentações de resultados das empresas relativos ao primeiro trimestre do ano, por cá a semana arranca com a divulgação das contas da Sonaecom.





Ainda esta semana está prevista a divulgação das contas da Semapa, Sonae, EDP e Sonae Capital.