5 coisas que precisa de saber para começar o dia

IGCP realiza primeira emissão de Panda Bonds

Portugal vai emitir pela primeira vez dívida pública em moeda chinesa. A emissão decorre durante dois dias – 29 e 30 de maio – e vinha a ser preparada pelo governo português desde 2017.

A operação pretende colocar títulos a três anos e será no valor de dois mil milhões de renminbi, o que equivale a cerca de 260 milhões de euros. É um montante pequeno face ao normal, mas a operação envolve riscos, nomeadamente o risco cambial. Para o colmatar, o IGCP irá fazer a cobertura total da moeda chinesa para o euro. As obrigações nacionais emitidas em Pequim serão depois negociadas em mercado secundário.





Mota-Engil fecha contrato de 270 milhões em Angola

A construtora assinou mais um contrato em África, desta vez em Angola. Este anúncio vem na sequência de outros "de menor dimensão", adjudicados nos últimos dias. Estes foram firmados em Angola, no Uganda, em Moçambique e no Malawi, totalizando cerca de 180 milhões de euros.