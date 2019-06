5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O Eurogrupo vai reunir-se esta quinta-feira no Luxemburgo, tendo na agenda as eventuais penalizações financeiras a Itália por causa do nível da sua dívida. Isto depois de, na passada quarta-feira, a Comissão Europeia ter proposto a abertura de um procedimento por défices excessivos (PDE) no âmbito das recomendações feitas aos Estados-membros.





Segundo noticiou a Reuters, citando um documento de trabalho comunitário, os governos dos 27 Estados-membros (excluindo o Reino Unido) estariam dispostos a apoiar a abertura desse procedimento, considerando tal medida como "justificada".





O tema será debatido na reunião de hoje, mas a decisão final só deverá ser tomada no Ecofin de 9 de julho.





OPEP divulga relatório sobre o mercado petrolífero

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) divulga o seu relatório sobre o mercado de petróleo, que poderá ter impacto na negociação da matéria-prima, já que serão conhecidas as estimativas do cartel para a procura e os níveis de produção do grupo.





Os dados são divulgados um dia depois de a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos ter dado conta de um novo aumento das reservas de crude norte-americanas, o que levou a uma descida dos preços nos mercados internacionais.





Inflação na Alemanha e emprego nos EUA

Na agenda desta quinta-feira está a divulgação dos dados sobre a inflação na Alemanha que, de acordo com as previsões, terá abrandado de 2% em abril para 1,4% em maio. Além disso, o Eurostat irá divulgar os dados sobre a produção industrial na Zona Euro em abril.





Nos Estados Unidos será ainda conhecida a evolução dos pedidos de subsídio de desemprego, depois de os dados sobre a criação de postos de trabalho, divulgados na semana passada, terem sido muito inferiores o esperado. A economia norte-americana criou 75 mil empregos em maio, quando as estimativas apontavam para 175 mil.





Reino Unido dá novo passo para substituir May

A corrida para suceder a Theresa May chega a uma nova etapa esta quinta-feira, com a primeira votação do Partido Conservador para escolher o novo líder. Na próxima quarta e quinta-feira realizam-se mais quatro rondas de votações até que sobrem apenas dois candidatos.





No sábado, 22 de junho, esses dois últimos candidatos iniciam uma série de deslocações por todo o país, para tentar conquistar o apoio dos membros do partido, que vão decidir o vencedor.

Comércio e economia dos EUA em debate

A economia dos Estados Unidos e a política comercial serão o tema central de uma conferência realizada pelo Peterson Institute e que tem como convidado o conselheiro económico do presidente dos Estados Unidos, Larry Kudlow. A conferência "The U.S. Economy and Trade Policy: A Conversation with Larry Kudlow" terá lugar em Washington.