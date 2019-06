5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Termina prazo de subscrição da TAP

O período de subscrição da emissão obrigacionista da TAP termina esta terça-feira. O objetivo da transportadora é encaixar até 200 milhões de euros, propondo-se pagar um juro de 4,375%, numa emissão a quatro anos.

Os resultados serão apresentados amanhã, 19 de junho. O montante da emissão foi aumentado no final da semana passada de 50 milhões para 200 milhões.





Segunda volta para sucessor de Theresa May

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, foi o mais votado na primeira volta da eleição interna para a liderança do Partido Conservador, no dia 13 de junho. Esta terça-feira realiza-se a segunda volta, entre as 15:00 e 17:00, e o processo continua no dia 20, para quando estão previstas uma série de votações a partir das 10:00 horas, para reduzir os candidatos a apenas dois finalistas.

A partir de 22 de junho, os cerca de 160 mil membros do partido Conservador devem receber um boletim de voto, que terão de enviar por via postal até 22 de julho, sendo o vencedor anunciado nos dias seguintes. Durante este processo, Theresa May mantém-se em funções, após ter renunciado formalmente à liderança do partido a 7 de junho, mas deverá apresentar a demissão logo que o sucessor esteja definido.