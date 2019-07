5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira o Banco Central Europeu (BCE) divulga os relatos relativos à reunião de 6 de junho e a OPEP apresenta o relatório mensal sobre petróleo, que inclui os níveis de produção do cartel e as estimativas para a procura.

OPEP apresenta relatório mensal sobre petróleo

Uma semana depois de ter decidido manter por mais nove meses os cortes de produção, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reporta o seu relatório mensal com os dados da produção do cartel e as estimativas para a procura nos próximos meses.

Na sessão de ontem, os preços do petróleo dispararam, animados pela forte diminuição dos inventários norte-americanos e também pelas tensões com o Irão e por uma tempestade no Golfo do México.





Divulgados relatos do BCE

O Banco Central Europeu (BCE) apresenta os relatos relativos ao encontro de política monetária de 6 de junho.