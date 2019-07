5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira teremos três cotadas do PSI-20 a reportarem os seus números do primeiro semestre. Lá fora, o destaque vai para as contas do Deutsche Bank, Boeing, Facebook e Tesla.

EDPR, Impresa e Navigator reportam contas

Hoje, por cá, é dia para se ficar a conhecer as contas da EDP Renováveis, Impresa e Navigator. A subsidiária da EDP para as energias renováveis estará durante o dia a reagir aos números apresentados, uma vez que as contas são reportadas antes da abertura da sessão.

Já a Impresa e a Navigator darão a conhecer os seus resultados após o fecho da praça lisboeta.





Teixeira Duarte, REN e Sonaecom reagem a notícias

A Teixeira Duarte anunciou ontem, já depois do fecho da bolsa, que encaixou 31,1 milhões de euros com a venda de 50% do capital de uma sua participada a uma companhia chinesa de construção, a CSCEC – China Construction Portugal. Este negócio insere-se no âmbito de uma parceria que visa o desenvolvimento de um projeto imobiliário em Oeiras (onde está a sede da construtora portuguesa).

Entretanto, à noite, a Sonaecom estimou que a venda da WeDo Technologies à Mobileum poderá terá impacto positivo de 4,5 milhões nas suas contas.