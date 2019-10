5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Mota-Engil ganha contrato de 122 milhões no Brasil

A Consita, subsidiária da Mota-Engil no Brasil que atua na área de Ambiente e Serviços, celebrou um contrato para a recolha de resíduos em Brasília, de acordo com um comunicado divulgado na CMVM. "O contrato totalizará cerca de 122 milhões de euros e contemplará a recolha de resíduos, recolha seletiva, limpeza manual e mecânica, lavagem de vias, entre outros serviços", com uma duração de cinco anos, a começar "no presente mês de outubro."

"Com a assinatura de mais um contrato no Brasil, a área de Ambiente e Serviços na América Latina acumula já em 2019 um crescimento da sua carteira de encomendas de cerca de 150 milhões de euros", adiantou a empresa liderada por Gonçalo Moura Martins no mesmo comunicado. O comunicado foi divulgado já depois do encerramento da praça lisboeta, pelo que os títulos estarão a reagir hoje.





RBC eleva avaliação da REN

A Redes Energéticas Nacionais (REN) viu o seu preço-alvo ser elevado em 23,8% pela RBC Capital Markets, de 2,10 para 2,60 euros. Ainda assim, face ao fecho de 2,655 euros de segunda-feira, o novo "target" confere às ações da empresa um potencial de desvalorização de 2,07%.