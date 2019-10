5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Galp apresenta os resultados e atualiza plano estratégico

A Galp vai dar o tiro de partida da época de resultados do terceiro trimestre em Portugal. Os investidores deverão reagir à descida anunciada de 52% dos lucros no terceiro trimestre para 101 milhões de euros.



Os analistas consultados pela Bloomberg estimavam uma queda de 30% dos lucros nos três meses terminados em setembro.



Além de apresentar os números referentes aos últimos meses, a Galp atualiza também as previsões do seu plano estratégico, o que dá aos investidores uma maior visão quanto ao futuro. McDonald’s é uma das "grandes" cotadas dos EUA a revelar resultados Os resultados trimestrais apresentados até agora nos EUA não têm defraudado as expectativas. Esta terça-feira será a vez do McDonald’s, da Harley-Davidson e da Lockheed Martin revelarem os seus números.



Banca no Ritz A manhã será marcada por declarações dos presidentes executivos dos principais bancos em Portugal, bem como do governador do Banco de Portugal, numa conferência organizada pelo Negócios e cujo tema é a Banca do Futuro".



Brexit continua a centrar atenções O Governo liderado por Boris Johnson está determinado em concretizar o Brexit a 31 de outubro. Para tal será preciso acelerar os trabalhos de forma a garantir a aprovação da legislação necessária para que o Parlamento britânico possa aprovar o acordo alcançado por Johnson com Bruxelas. Prevê-se que os debates e primeiras aprovações ocorram ainda esta terça-feira.



O otimismo das negociações comerciais Desde o final da semana passada que os sinais dos EUA e da China apontam para que um acordo comercial possa ser alcançado em meados de novembro, altura em que Donald Trump e Xi Jinping se reúnem no Chile, no âmbito da cimeira económica Ásia-Pacífico. Ainda assim, os investidores terão alguma cautela, já que não seria a primeira vez que parecia estar-se muito próximo de um acordo e alguma coisa travar o desfecho.