5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Lagarde no primeiro ato público enquanto líder do BCE

Depois de ter assumido a presidência do Banco Central Europeu (BCE) no passado dia 1 de novembro, Christine Lagarde desloca-se à Alemanha esta segunda-feira, naquele que será o primeiro ato público da antiga diretora do FMI no seu novo cargo.

A Berlim, Lagarde já pediu que invista mais para contrariar a desaceleração económica, já que os estímulos monetários devem ser seguidos por estímulos orçamentais.

É a partir desta segunda-feira que se começará a perceber se o BCE mudará ou não de rumo com o fim da era Draghi.

No Reino Unido, será eleito um novo speaker da Câmara dos Comuns, que substituirá John Bercow, uma figura significativa em todo o processo do Brexit.

O processo será iniciado às 10h30, altura em que os candidatos entregam as suas candidaturas – que terão de ser assinadas por pelo menos 12 deputados, e pelo menos três dos quais de partidos que não o partido do candidato.

Há oito candidatos declarados e Lindsay Hoyle é apontado como favorito à sucessão de Bercow.

O processo segue durante a tarde, altura em que serão realizadas as votações.

Esta segunda-feira prossegue a apresentação dos resultados trimestrais das empresas, números que os investidores têm acompanhado com especial atenção para aferirem o impacto das recentes tensões comerciais na evolução dos negócios, assim como da deterioração das estimativas de crescimento globais.

Neste arranque de semana destacam-se as contas da Uber que, no segundo trimestre deste ano, registou um prejuízo de 5,24 mil milhões de dólares.







Dados da indústria na Zona Euro e Estados Unidos

No calendário de indicadores económicos, destacam-se apenas os dados sobre a evolução da indústria deste e do outro lado do Atlântico: nos Estados Unidos serão divulgados os dados das encomendas à indústria, enquanto na Zona Euro serão conhecidos os números finais do PMI da indústria, no mês de outubro.



Investidores influentes reunidos em Nova Iorque

Arranca esta segunda-feira a "Gaining the Edge New York: Hedge Fund Leadership Conference", uma conferência em Nova Iorque que reunirá cerca de 300 investidores influentes que vão discutir as suas visões sobre os mercados e as suas estratégias.

A conferência termina na terça-feira, 5 de novembro.