5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Ibersol reporta contas dos primeiros nove meses

A Ibersol divulga esta quarta-feira, após o fecho da bolsa, os resultados de janeiro a setembro.

A dona das marcas Burger King e Pizza Hut fechou o primeiro semestre com lucros de 7,8 milhões de euros, menos 28% do que em igual período do ano passado.





Sonae Capital vende RACE por 15,8 milhões

Uma dúzia de anos depois de ter protagonizado uma operação de consolidação no setor da refrigeração e AVAC, a Sonae Capital vendeu por 15,8 milhões de euros a sua participação de 70% na RACE à SKK, empresa que resultou de um "spin off" da companhia agora transacionada.