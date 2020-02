Esta segunda-feira prossegue a divulgação de resultados um pouco por todo o mundo, com destaque para as contas da Alphabet e da Ryanair. Os investidores também vão continuar atentos ao novo coronavírus e aos seus efeitos nos mercados. O petróleo já viu a procura cair 20% na China.

Investidores atentos à epidemia e à reação da China no regresso à negociação

As bolsas chinesas regressaram esta segunda-feira à negociação, depois de terem encerrado no dia 23 de janeiro para as comemorações do Novo Ano chinês.

O coronavírus com origem na província chinesa de Wuhan tem suscitado receios de uma maior debilitação da economia global, o que tem feito com que os investidores optem por ativos mais seguros, como a dívida e o ouro, em detrimento das ações. Hoje, também a reação na China, na reabertura das bolsas de Xangai e Shenzhen, poderá contagiar as restantes praças mundiais. Isto no dia em que são igualmente divulgados os mais recentes dados da atividade económica na China.





Procura de petróleo cai 20% na China com novo coronavírus

A procura de petróleo diminuiu em cerca de três milhões de barris por dia, o que corresponde a 20% do consumo total, numa altura em que o novo coronavírus, com origem em Wuhan, afeta toda a economia do país, comentaram à Bloomberg fontes conhecedoras do setor energético chinês.