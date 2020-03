Esta quarta-feira os investidores vão continuar atentos aos desenvolvimentos do coronavírus e ao braço-de-ferro no petróleo entre Riade e Moscovo. Por cá, a Galp, Cofina e Sonaecom deverão estar a refletir as notícias divulgadas ontem já depois do fecho da bolsa. E temos também o IGCP a regressar ao mercado com duas emissões de longo prazo.

Galp prepara venda, Cofina não compra TVI e Sonaecom reage às contas

A Galp Energia vai arrancar com o seu plano de rotação de ativos. Segundo a Bloomberg, a petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva está já a trabalhar, com o Bank of America, no processo de venda da unidade de infraestruturas reguladas de distribuição de gás, num negócio que pode avaliar esta empresa em 1,5 mil milhões de euros. Este desinvestimento, de acordo com a agência noticiosa, estará inserido no plano de rotação de ativos da petrolífera portuguesa, que está a apostar forte nas energias renováveis.



A Cofina, por seu lado, informou esta madrugada que o número de ações subscritas não atinge o total de ações objeto da oferta pública, pelo que a compra da Media Capital já não se concretiza.