Esta quinta-feira haverá reunião de política monetária do Banco Central Europeu, podendo divulgar medidas para conter os efeitos económicos do Covid-19, tal como já o fizeram os bancos centrais dos EUA, Canadá e Banco de Inglaterra. Anúncio de Trump a proibir entrada de europeus nos Estados Unidos estará a pressionar.

Lagarde mostra armas do BCE

Depois de a Fed ter feito uma reunião extraordinária e cortado 50 pontos base às suas taxas diretoras, o BCE realiza a sua reunião de política monetária, na qual se espera que divulgue medidas para conter os efeitos económicos do novo coronavírus. E embora os analistas tenham dito que o Banco Central Europeu não tem tanta margem de atuação como a Fed - já que na Europa as taxas de depósito estão já em valores negativos -, há ainda quem antecipe que a instituição liderada por Christine Lagarde ainda possa baixar mais os juros, obrigando os bancos a pagar ainda mais pela liquidez depositada no banco central. Pode, também, aumentar o valor mensal de compras de ativos.

A Fed abriu as hostilidades face à nova ameaça para a economia mundial. Seguiu-se o Banco do Canadá – e ontem o Banco de Inglaterra. Falta saber se o BCE se junta.





As contas da Mota-Engil

A Mota-Engil anuncia esta quinta-feira os seus resultados de 2019, depois de na terça-feira já ter avançado alguns dados preliminares.