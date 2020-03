Os principais mercados europeus estão a ter uma nova sessão com quedas avolumadas, depois do presidente dos EUA ter proibido os voos desde a Europa. Setor do turismo é o principal afetado.

Os mercados em números

PSI-20 desce 5,71% para 3.976,47 pontos

Stoxx 600 perde 6,31% para 312,14 pontos

Nikkei desvalorizou 4,41% para 18.559,63 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos avançam 2,3 pontos base para 0,421%

Euro avança 0,04% para 1,1274 dólares

Petróleo em Londres cai 5,22% para 33,92 dólares o barril

Europa afunda perante ameaça do Covid-19

Os principais mercados europeus voltaram a acordar com quedas avolumadas. O Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores cotadas da Europa, derrapa 6,31% para os 312,14 pontos, num dia em que todos os índices europeus estão a desvalorizar em torno dos 6%.



Depois do índice pan-regional ter entrado em "bear maket", ou seja, ter desvalorizado 20% desde o último pico máximo, hoje foi a vez do índice mundial MSCI, o índice de referência mundial, entrar nesse patamar. Ontem, o Dow Jones desvalorizou para terreno "bear", pondo fim ao mais longo período do "bull market" da história.



As quedas de hoje estão a ser catalisadas pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ontem anunciou que os voos desde a Europa para o país iriam ficar suspensos pelo menos durante os próximos trinta dias. Esta medida levou o setor do turismo na Europa a desvalorizar cerca 10,5%. Nenhum dos restantes setores europeus cai menos de 5%.



Para além de ter anunciado a suspensão dos voos, o líder da casa Branca não adiantou grandes detalhes sobre o seu plano de contenção para o coronavírus, cuja propagação continua. Este motivo levou os investidores a recuarem do risco, apesar dos estímulos monetários dados pelos bancos centrais. Hoje é a vez do banco central Europeu (BCE) de pronunciar sobre o assunto.



Por cá, a bolsa nacional cai 5,71% para 3.976,47 pontos, com oito cotadas a negociarem em mínimos. Destaque para o BCP, que afunda 5,14% para mínimos históricos. O índice português está a negociar abaixo dos 4.000 pontos pela primeira vez desde 1996.

Euro sobe em dia de BCE

O euro retomou hoje a tendência ascendente. Após duas sessões a aliviar de máximos, a moeda europeia valoriza 0,04% para 1,1275 dólares. No mercado cambial os investidores estão hoje de olhos postos na reunião de política monetária do Banco Central Europeu, para avaliar a resposta da Christine Lagarde à propagação do coronovírus.





Após a Fed e o Banco de Inglaterra terem cortado os juros em 50 pontos base em reuniões de emergência. O mercado já incorporou um corte de 10 pontos na taxa de depósitos para -0,6%, embora os economistas estejam à espera de mais medidas de política monetária, como compra de ativos.

Juros de Portugal voltam a subir

A dívida alemã continua a servir de refúgio para os investidores em dias de turbulência. A yield das bunds a 10 anos desce 4,8 pontos base para -0,795%, ainda assim acima do mínimo histórico fixado na segunda-feira passada, que também foi negra para os mercados.