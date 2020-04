Novo embate em Wall Street? Pedidos de subsídio de desemprego em foco

Os principais índices norte-americanos voltaram a encerrar em baixa na sessão de ontem, com os receios em torno do impacto económico da covid-19 a pesarem fortemente.

E hoje poderá haver novo embate, uma vez que os economistas inquiridos pela Refinitiv estimam que os novos pedidos de subsídio de desemprego feitos na semana passada possam ter ascendido a 3,5 milhões. Se assim for, voltará a ser um novo recorde de sempre, superando os números da semana passada.

Além disso, teremos também nos EUA a divulgação da balança comercial de fevereiro, bem como os números das encomendas à indústria no mesmo mês.





Pandemia põe em risco bónus dos gestores do BCP

Depois de a pandemia ter levado o BCP a decidir cancelar a distribuição dos dividendos, o banco terá agora de avaliar se vai pagar novamente bónus aos seus gestores executivos. Um passo que foi dado no ano passado, com base nas contas do ano anterior, e que já não acontecia há mais de uma década, depois de uma outra crise: a financeira.