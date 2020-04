Esta quinta-feira os olhos estão voltados para a cimeira europeia, com os líderes europeus a reunirem-se para definir o plano com que a UE vai responder ao choque económico, se bem que a decisão não deva chegar antes de junho. A cimeira servirá ainda para aprovar um pacote de meio bilião acordado a ferros no Eurogrupo. Destaque ainda para os dados dos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA.

Cimeira europeia debate resposta à pandemia

Os líderes da União Europeia realizam uma videoconferência para discutir a resposta conjunta à crise da covid-19.

Na lista de questões a debater deverá estar um super orçamento europeu para combater a crise e a possibilidade de se emitir dívida conjunta, uma medida pedida por alguns países, mas que tem sido recusada de forma veemente por outros, como a Holanda ou a Alemanha.





BCE aceita "junk bonds" como garantia de empréstimos

O Banco Central Europeu anunciou que vai "patrocinar até setembro de 2021 a elegibilidade de ativos negociáveis usados como garantia nas operações de crédito do Eurosistema que não cumpram os atuais requisitos mínimos de qualidade", avançou a Bloomberg citando o comunicado da instituição – que esteve reunida ontem ao final do dia em videoconferência.